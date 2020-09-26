Динамо познущалося з Миная в 4 турі УПЛ

Кияни забили 4 голи, не пропустивши жодного голу

Джерело - Чемпіон.

Динамо зустрічалося з Минаєм у рамках 4 туру української Прем'єр-ліги.

Кияни здобули розгромну перемогу з рахунком 4:0.

Вже на початку поєдинку Минай залишився у меншості і хоч Бенжамін Вербич не реалізував пенальті, Динамо впевнено переграло суперника.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

4 тур, 16 вересня

Минай - Динамо 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 36 Андрієвський, 0:2 - 41 Циганков, 0:3 - 59 Вербич, 0:4 - 69 автогол Матич

Незабитий пенальті: Вербич(15)

Стартові склади:

Динамо: Бущан, Кендзьора(Караваєв 74), Забарний, Сирота, Миколенко, Шепелєв(Сидорчук 46), Андрієвский, Дуелунд(Шапаренко 46), Циганков(Цітаішвілі 63), Вербич, Супряга(Соль 46)

Минай: Попович, Меліченко(Маємбе 74), Павлиш, Матич, Лопирьонок, Нурієв(Шпак 67), Саків, Кожанов(Маткобожик 21), Ткачук, Пиняшко(Книш 67), Шиндер(Ахмедзаде 74)

Жовті картки: Павлиш(6), Забарний(51), Меліченко(65), Лопирьонок(77), Ахмедзаде(85)

Червона картка: Павлиш(14)

Нагадаємо, Динамо може віддати Дуелунда в оренду.