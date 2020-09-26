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Луческу оцінив захист Динамо

Вчора 22:58 832 0
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Луческу оцінив захист Динамо
#Динамо, #УПЛ, #Луческу

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Молоді захисники Динамо не допускають грубих помилок та з кожною грою набираються досвіду.

Про це розповів головний тренер київського клубу Мірче Луческу.

"Наскільки сьогодні сподобалася лінія оборони команди? Я дуже задоволений нашою обороною. У будь-якому поєднанні, в якому ми граємо, я їм довіряю.

Захисники зберегли сьогодні всі механізми та принципи гри в обороні, про які я їх просив, зіграли строго та дисципліновано. Не потрібно забувати, що це дуже молоді хлопці. Вони ростуть від гри до гри, причому без великих помилок, і набираються досвіду", - розповів Луческу.

Нагадаємо, Динамо познущалося з Миная в 4 турі УПЛ.

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