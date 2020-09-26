Луческу оцінив захист Динамо

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.
Молоді захисники Динамо не допускають грубих помилок та з кожною грою набираються досвіду.
Про це розповів головний тренер київського клубу Мірче Луческу.
"Наскільки сьогодні сподобалася лінія оборони команди? Я дуже задоволений нашою обороною. У будь-якому поєднанні, в якому ми граємо, я їм довіряю.
Захисники зберегли сьогодні всі механізми та принципи гри в обороні, про які я їх просив, зіграли строго та дисципліновано. Не потрібно забувати, що це дуже молоді хлопці. Вони ростуть від гри до гри, причому без великих помилок, і набираються досвіду", - розповів Луческу.
Нагадаємо, Динамо познущалося з Миная в 4 турі УПЛ.