Луческу оцінив захист Динамо

Молоді захисники Динамо не допускають грубих помилок та з кожною грою набираються досвіду.

Про це розповів головний тренер київського клубу Мірче Луческу.

"Наскільки сьогодні сподобалася лінія оборони команди? Я дуже задоволений нашою обороною. У будь-якому поєднанні, в якому ми граємо, я їм довіряю.

Захисники зберегли сьогодні всі механізми та принципи гри в обороні, про які я їх просив, зіграли строго та дисципліновано. Не потрібно забувати, що це дуже молоді хлопці. Вони ростуть від гри до гри, причому без великих помилок, і набираються досвіду", - розповів Луческу.