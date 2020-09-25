Мюллер став найтитулованішим німцем в історії футболу

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Баварії Томас Мюллер, яка обіграла Севілью у матчі за Суперкубок УЄФА (2:1), виграв 26-й титул у своїй кар'єрі.
Про це повідомляє brfootball.
Він став найтитулованішим німцем в історії, зрівнявшись за кількістю виграних трофеїв з Бастіаном Швайнштайгер. Бастіан вже завершив кар'єру.
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26 trophies 🏆 Thomas Muller is now the joint-most decorated German player in football history, alongside his former teammate Bastian Schweinsteiger 🇩🇪
Раніше, Мюллер забив свій 200-й гол за Баварію.