Мюллер став найтитулованішим німцем в історії футболу

Німець виграв 26 трофей

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Баварії Томас Мюллер, яка обіграла Севілью у матчі за Суперкубок УЄФА (2:1), виграв 26-й титул у своїй кар'єрі.

Про це повідомляє brfootball.

Він став найтитулованішим німцем в історії, зрівнявшись за кількістю виграних трофеїв з Бастіаном Швайнштайгер. Бастіан вже завершив кар'єру.

Раніше, Мюллер забив свій 200-й гол за Баварію.