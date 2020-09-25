Баварія обіграла Севілью та виграла Суперкубок УЄФА

Баварія виграла Суперкубок УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Переможець Ліги чемпіонів 2019/20 мюнхенська Баварія та володар Ліги Європи 2019/20 Севілья зустрілися в матчі за Суперкубок УЄФА.

Баварія у додатковий час змогла здобути перемогу у матчі із рахунком 2:1.

Вже на 13-й хвилині Севілья змогла вийти вперед - Лукас Окампос впевнено реалізував пенальті. Зрівняв рахунок у матчі Леон Горецка, який використав скидання Левандовскі у штрафній та розстріляв ворота іспанської команди.

Перемогу Баварії приніс Хаві Мартінес у першому додатковому таймі, коли зіграв головою на добиванні після подачі кутового.

Суперкубок УЄФА

Фінал, 24 вересня

Баварія – Севілья 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 13 Окампос (пен), 1:1 - 34 Горецка, 2:1 - 104 Мартінес