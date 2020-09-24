Джерело - Чемпіон.

Хавбеком луганської Зорі Владиславом Кочергіним серйозно цікавиться німецький Вольфсбург.

Про це стало відомо Чемпіону із власних джерел.

Наразі відомо, що до півзахисника мала предметний інтерес польська Легія, але умови, запропоновані футболісту, не влаштували останнього. Також талановитим футболістом цікавиться нідерландський Геренвен.

Вихованець академії Дніпра розпочинав свою кар'єра в рідному клубі, за який встиг зіграти 25 матчів і забити 6 голів. Після зникнення команди, Кочергін перебрався до Зорі в 2017 році. В активі Владислава 47 матчів і 5 забитих м'ячів за луганський клуб.

Раніше повідомлялося, що юний нападник Карпат продовжить кар'єру в іспанському Луго.