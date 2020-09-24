 Лідер Зорі Владислав Кочергін перейде в німецький гранд | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Рієка - Колос 0:0. ОНЛАЙН. Додатковий час
Сьогодні 23:45 7147
Ліга Європи. Вольфсбург - Десна 2:0. Як це було
Сьогодні 23:08 7533
Вольфсбург розібрався із Десною у кваліфікації Ліги Європи
Сьогодні 23:05 454
Рієка - Колос: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE
Сьогодні 20:28 5274
Вольфсбург - Десна: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE
Сьогодні 20:27 4054
Промоутер назвав умову бою Джошуа – Усик
Сьогодні 19:16 1013
У Ібрагімовича виявили коронавірус
Сьогодні 16:59 1323
Джошуа готовий віддати чемпіонський пояс Усику
Сьогодні 16:31 2141
Світоліна перемогла Тайхманн на турнірі у Страсбурзі
Сьогодні 15:47 903
Усик: Бій з Чісорою стане для мене справжнім випробуванням
Сьогодні 15:23 2014 1
Блоги
Фото дня. Погана ідея - Златан Ібрагімович потролив... коронавірус
Фото дня. Погана ідея - Златан Ібрагімович потролив... коронавірус Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:22 472
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:49 30979 4
Українці - призери у Стамбулі, Римі та Болгарії - Пейсмейкери
Українці - призери у Стамбулі, Римі та Болгарії - Пейсмейкери Valeriy Ruchka
Сьогодні 07:46 461
Українці тягнуть Ференцварош в Лігу чемпіонів. Зубков заробив пенальті - Харатін реалізував
Українці тягнуть Ференцварош в Лігу чемпіонів. Зубков заробив пенальті - Харатін реалізував Андрій Твердохліб
Сьогодні 01:57 1317
Відео дня. Де Пена знущальним ударом приніс перемогу Динамо та наблизив киян до Ліги чемпіонів
Відео дня. Де Пена знущальним ударом приніс перемогу Динамо та наблизив киян до Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
Сьогодні 00:08 2276
ВІДЕО. Супряга завдяки системі VAR вивів Динамо вперед
ВІДЕО. Супряга завдяки системі VAR вивів Динамо вперед Андрій Твердохліб
Вчора 22:42 2505
Колос та Десна зустрілися в аеропорту перед вильотом на матчі Ліги Європи
Колос та Десна зустрілися в аеропорту перед вильотом на матчі Ліги Європи Стас Лысак
Вчора 15:00 1596
Ретро дня. 10 років тому Динамо двічі знищило Гент у Лізі чемпіонів
Ретро дня. 10 років тому Динамо двічі знищило Гент у Лізі чемпіонів Андрій Твердохліб
Вчора 14:47 4123
Якщо ви продасте Ярмоленка, ми будемо бунтувати, - фанати Вест Гема запалюють у Твіттері
Якщо ви продасте Ярмоленка, ми будемо бунтувати, - фанати Вест Гема запалюють у Твіттері Стас Лысак
Вчора 14:00 5306
У чемпіонаті Естонії гравця замінили на 13-й секунді - причина в регламенті
У чемпіонаті Естонії гравця замінили на 13-й секунді - причина в регламенті Андрій Твердохліб
Вчора 12:09 1768
Лунін зробив неймовірний сейв на тренуванні Реалу
Лунін зробив неймовірний сейв на тренуванні Реалу Стас Лысак
Вчора 12:00 6647 1
Феєрія Ярмоленка: шедевральний пас, пенальті та найвища оцінка за матч проти Халла
Феєрія Ярмоленка: шедевральний пас, пенальті та найвища оцінка за матч проти Халла Андрій Твердохліб
Вчора 07:16 5286
Гра Другої ліги в Нікополі закінчилася скандалом, відомому журналісту сказали заткнутися
Гра Другої ліги в Нікополі закінчилася скандалом, відомому журналісту сказали заткнутися Андрій Твердохліб
22.09.2020 21:41 3378 1
Мрії здійснюються! Ібрагімович подарував футболку своєму юному фанату
Мрії здійснюються! Ібрагімович подарував футболку своєму юному фанату Андрій Твердохліб
22.09.2020 18:47 835
В Росію не поїду, в Динамо не піду - Богдан Бутко
В Росію не поїду, в Динамо не піду - Богдан Бутко Valeriy Ruchka
22.09.2020 11:39 4224
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:45 Футбол Рієка - Колос 0:0. ОНЛАЙН. Додатковий час 7147
23:41 Футбол Вольфсбург – Десна 2:0. Відео голів 116
23:24 Біатлон Російську біатлоністку відсторонили від змагань 421
23:08 Футбол Ліга Європи. Вольфсбург - Десна 2:0. Як це було 7533
23:05 Футбол Вольфсбург розібрався із Десною у кваліфікації Ліги Європи 454
22:58 Теніс Світоліна та Ястремська дізналися суперниць на Ролан Гаррос 333
22:53 Футбол Кочергін найближчим часом може поповнити ряди німецького гранда 808
22:44 Футбол Барселона готує фінальну пропозицію по трансферу Лаутаро 426
22:32 Інше Побиті студенти Олімпійського коледжу вимагають відставки уряду 532
22:15 Футбол Рукавиця допоміг Маккабі вибити Ростов із Ліги Європи 1287
21:59 Баскетбол Черкаські Мавпи відправились на самоізоляцію 444
21:46 Футбол Коноплянка вибув на невизначений термін 1081
21:32 Теніс Костюк - Пар. Огляд матчу 623
21:13 Футбол Гол українця вивів Арарат у наступний раунд Ліги Європи 1220
20:59 Футбол Зінченко не потрапив у заявку Манчестер Сіті на матч Кубка ліги 760
20:47 Футбол Селезньов у запасі Колоса на матч із Рієкою 758
20:35 Інше У Києві поліція побила студентів Олімпійського коледжу 1163
20:28 Пряма трансляція Рієка - Колос: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE 5274
20:27 Пряма трансляція Вольфсбург - Десна: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE 4054
20:19 Футбол Болонья покращила пропозицію по трансферу Супряги 908
19:58 Футбол Конопля та Будківський у старті Десни на матч із Вольфсбургом 1003
19:45 Теніс Став відомий розклад українських тенісисток на Ролан Гаррос 1100
19:32 Футбол Ботака: Гент зможе забити два голи Динамо у Києві 1447
19:16 Бокс Промоутер назвав умову бою Джошуа – Усик 1013
18:58 Футбол Аллегрі може очолити Рому 1297

Кочергін найближчим часом може поповнити ряди німецького гранда

Сьогодні 22:53 808 0
Кочергін найближчим часом може поповнити ряди німецького гранда

Джерело - Чемпіон.

Хавбеком луганської Зорі Владиславом Кочергіним серйозно цікавиться німецький Вольфсбург. 

Про це стало відомо Чемпіону із власних джерел.

Наразі відомо, що до півзахисника мала предметний інтерес польська Легія, але умови, запропоновані футболісту, не влаштували останнього. Також талановитим футболістом цікавиться нідерландський Геренвен.

Вихованець академії Дніпра розпочинав свою кар'єра в рідному клубі, за який встиг зіграти 25 матчів і забити 6 голів. Після зникнення команди, Кочергін перебрався до Зорі в 2017 році. В активі Владислава 47 матчів і 5 забитих м'ячів за луганський клуб.

Раніше повідомлялося, що юний нападник Карпат продовжить кар'єру в іспанському Луго.

Коментарі ()