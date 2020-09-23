Кривцов не потрапив до заявки Шахтаря на матч з Рухом

Гірники прибули до Львова на перенесений матч 2-го туру УПЛ

Увечері 22 вересня делегація Шахтаря прибула чартерним рейсом до Львова, де відбудеться перенесений матч 2-го туру УПЛ з Рухом.

Про це повідомляє пресслужба гірників.

Луїш Каштру взяв на цей поєдинок 21 гравця.

Відзначимо, що в заявку гірників на поєдинок не потрапив центральний захисник Сергій Кривцов. Причина відсутності центрбека не повідомляється.

Воротарі: Андрій Пятов, Анатолій Трубін

Захисники: Додо, Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Давид Хочолава, Вітао, Віктор Корнієнко

Півзахисники: Сергій Болбат, Майкон, Маркос Антоніо, Алан Патрік, Тайсон, Віктор Коваленко, Тарас Степаненко, Тете, Євген Коноплянка, Манор Соломон, Фернандо, Марлос

Нападник: Жуніор Мораес

Матч Рух - Шахтар відбудеться 23 вересня на Арені Львів. Початок о 19:00.

Нагадаємо, Зоря відібрала очки в Шахтаря.