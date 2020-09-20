Кривцов приніс своїй команди один заліковий пункт

Джерело - Чемпіон.

Луганська Зоря зіграла внічию з донецьким Шахтарем в рамках третього туру української Прем'єр-ліги.

"Гірники" змогли забити швидкий гол, проте вже через 10 хвилин луганці перевернули хід гри і забили два м'ячі.

Врятував донецьку команду Сергій Кривцов влучним пострілом на початку другої половини гри.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

3 тур, 20 вересня

Зоря - Шахтар 2:2 (2:1)

Голи: 0:1 - 17 Марлос, 1:1 - 20 Кочергін, 2:1 - 28 Юрченко(П), 2:2 - 49 Кривцов

Стартові склади команд:

Шахтар: Трубін - Додо, Кривцов, Матвієнко, Корнієнко - Степаненко, Патрік(Антоніо 82), Марлос(Коноплянка 81), Соломон(Тете 73), Тайсон - Мораес(Фернандо 87)

Запасні: Пятов, Бондар, Маркос Антоніо, Тете, Коваленко, Майкон, Болбат, Коноплянка, Фернандо

Зоря: Шевченко - Фаворов, Вернидуб, Абу-Ханна, Циганікс(Гречкін 78) - Іванісеня, Юрченко(Цвек), Кочергін, Назарин - Кабаєв(Гладкий 86), Громов(Перович 90+2)

Запасні: Василь, Жуніор, Гречкін, Цвек, Сухар, Чайковський, Янаков, Гладкий, Перович

Жовті картки: Додо(29), Марлос(30), Кривцов(44), Фаворов(73), Гречкін(81), Кочергін(90+1)

Нагадаємо, Олімпік розгромив Минай.