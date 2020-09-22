Венглинський: Десна віддала Філіппова у заштатну команду

Нічия з Інгульцем у матчі 3-го туру УПЛ є тривожним дзвіночком для чернігівської Десни.

Про це заявив колишній форвард збірної України Олег Венглинський.

"В Чернігові все набагато складніше. Десна продає своїх лідерів. Раніше я серйозніше ставився до цього клубу. Коли дізнався, що вони Філіппова в Сінт-Трейден віддають - в заштатну команду, то дуже здивувався. Чернігівці, напевно, подумали, що пройти Вольфсбург в Лізі Європи вони не зможуть, а значить, потрібно заробити. Але ж не в Сінт-Трейден лідера атаки віддавати! Що там буде робити Філіппов? Раніше, як відомо, Десна втратила Фаворова і живе тільки сьогоднішнім днем. У поєдинку 3-го туру з Інгульцем чернігівці думали, що легко компенсують кадрові втрати, але зась. Пробуксовка Десни вже почалася. Нічия з Інгульцем - тривожний дзвіночок для команди Олександра Рябоконя", - зазначив Венглинський.