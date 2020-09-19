Інгулець відібрав очки у Десни

Джерело - Чемпіон.
Десна в Кропивницькому не змога переграти Інгулець.
Українська Прем'єр-ліга
3-й тур
Інгулець – Десна 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 49 Гітченко, 1:1 - 57 Січінава
Попередження: Синьогуб, 14, Січінава, 17, Кучеренко, 47, Щедрий, 65 – Хльобас, 3, Огиря, 10, Калітвінцев, 35, Конопля, 44
Інгулець: Кринський – Синьогуб, Ковальов, Павлов, Балан – Кучеренко – Щедрий (Бартулович, 83), Запорожець, Лупашко, Коваленко (Мкомола, 72) – Січінава (Мішуренко, 86).
Десна: Паст – Западня (Картушов, 46), Єрмаков, Гітченко, Конопля – Гуцуляк (Шевцов, 79), Хльобас (Домбровський, 46), Огиря, Калітвінцев – Тотовицький – Дегтярьов (Будківський, 46).