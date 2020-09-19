 Інгулець відібрав очки у Десни | Футбол | Champion.com.ua
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Інгулець відібрав очки у Десни

Сьогодні 19:06 384 0
Інгулець відібрав очки у Десни

Джерело - Чемпіон.

Десна в Кропивницькому не змога переграти Інгулець. 

Українська Прем'єр-ліга

3-й тур

Інгулець – Десна 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 49 Гітченко, 1:1 - 57 Січінава

Попередження: Синьогуб, 14, Січінава, 17, Кучеренко, 47, Щедрий, 65 – Хльобас, 3, Огиря, 10, Калітвінцев, 35, Конопля, 44

Інгулець: Кринський – Синьогуб, Ковальов, Павлов, Балан – Кучеренко – Щедрий (Бартулович, 83), Запорожець, Лупашко, Коваленко (Мкомола, 72) – Січінава (Мішуренко, 86).

Десна: Паст – Западня (Картушов, 46), Єрмаков, Гітченко, Конопля – Гуцуляк (Шевцов, 79), Хльобас (Домбровський, 46), Огиря, Калітвінцев – Тотовицький – Дегтярьов (Будківський, 46).

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