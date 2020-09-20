Джерело - Чемпіон.
Асистент тренера збірної України Олександр Шовковський не покинув національну команду через політичну кар'єру.
Про це фахівець написав на своїй сторінці в Instagram.
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! Я люблю своє місто. Київ дав мені неймовірно багато. Тут зустрілися і об'єднали свої долі мої батьки. І вже наприкінці вересня, вони відсвяткують свою 49-ту річницю весілля. Це місто прийняло їх і дало можливості працювати і розвиватися. Гордитися тим, що вони кияни. Тут народився я. Мені Київ дав можливість отримати хорошу освіту і займатися тим, що мені надзвичайно подобалося робити і подобається робити зараз. І саме в цьому місті я реалізував себе, як спортсмен, зокрема як футболіст, і досяг великих успіхів, виступаючи за київське «Динамо» і збірну України. І тепер я хочу віддати свій досвід і всі свої знання для того, щоб мешканці столиці мали ще кращі можливості реалізуватися і почували себе в нашому місті щасливими. Щоб люди відчували себе захищеними. Щоб кияни та гості міста користувалися сучасним громадським транспортом. Розвиненою інфраструктурою. Відпочивали в найкращих парках і скверах. Щоб люди вели активний і здоровий спосіб життя, займаючись тими видами спорту, які їм до душі. І не принципово - буде це футбол або баскетбол, теніс або хокей, гімнастика, плавання, велоспорт, боротьба чи бокс. Головне, щоб для цього були гідні умови і можливості. Вже немало зроблено в столиці. І нові футбольні поля та спортивні майданчики, легкоатлетичний манеж і шкільні стадіони. Але ж і зробити ще треба багато. Я впевненій, що я можу принести користь своєму місту і своїй країні! Я вдячний Віталію Кличку за можливість приєднатися до команди УДАРу. За шанс долучитися до змін у столиці. І впевнений, разом ми втілимо ще багато проектів, що зроблять Київ найкращим і найкомфортнішим! Слава Україні!
Нагадаємо, Шовковський балотується до Київради від партії УДАР Віталія Кличка.
Також, Володимир Кличко вийшов на подіум Ukrainian Fashion Week.