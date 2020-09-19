Шовковський став другим номером у партії Кличка

Джерело - Чемпіон.

Олександр Шовковський, легендарний український ексголкіпер київського Динамо й "синьо-жовтих", а сьогодні – тренер-асистент Андрія Шевченка у штабі збірної України, став другим номером у партійному списку політичної сили Удар Віталія Кличка на місцевих виборах до Київради.

Перший номер у списку – сам Віталій Кличко.

До слова, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня і за новим законодавством. Виборці можуть самотужки змінити місце політика у виборчому списку його політсили.

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