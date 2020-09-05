Володимир Кличко вийшов на подіум Ukrainian Fashion Week

Джерело - Чемпіон.

Володимир Кличко, взяв участь в показі в рамках Українського тижня моди - спортсмен вийшов на подіум у костюмі охоронця.

На подіумі Ukrainian Fashion Week дизайнери представили незвичайний спільний проєкт міської влади Києва і Українського тижня моди. Колекція була присвячена перегляду класичної уніформи працівників муніципальних служб. Ініціатором проєкту став мер Києва Віталій Кличко.

Володимир Кличко вийшов на подіум у формі співробітника муніципальної охорони - бежевому костюмі з захисними нашивками на колінах і на стегнах, а також шкіряному жилеті.

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