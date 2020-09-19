Нападник Арсеналу П'єр-Емерік Обамеянг продовжив контракт з лондонським клубом через те, що повірив у проект команди.

Про це заявив головний тренер "канонірів" Мікель Артета.

"Думаю, головна причина, по якій Обамеянг залишився, полягає в тому, що у нас приголомшлива футбольна команда. Ми такий же великий клуб, як і Барселона чи Інтер. Клуб - це найважливіше. Наші гравці повинні вірити в проект", - сказав тренер.