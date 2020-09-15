Габонець залишається у Лондоні до 2023 року

Джерело - Чемпіон.

Габонський форвард П'єр-Емерік Обамеянг продовжив контракт з Арсеналом до 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

31-річний футболіст підписав контракт до літа 2023 року. Обамеянг був визнаний найкращим гравцем Арсеналу в минулому сезоні.

Раніше повідомлялося, що Обамеянг стане найбільш високооплачуваним гравцем Арсеналу.

Відзначимо, що в минулому сезоні Обамеянг провів за Арсенал 44 матчі у всіх турнірах, в яких забив 29 м'ячів.

Нагадаємо, Арсенал у серії післяматчевих пенальті обіграв Ліверпуль та виграв Суперкубок Англії.