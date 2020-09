Габонський форвард П'єр-Емерік Обамеянг продовжив контракт з Арсеналом до 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

31-річний футболіст підписав контракт до літа 2023 року. Обамеянг був визнаний найкращим гравцем Арсеналу в минулому сезоні.

