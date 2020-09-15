Джерело - Чемпіон.
Габонський форвард П'єр-Емерік Обамеянг продовжив контракт з Арсеналом до 2023 року.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
31-річний футболіст підписав контракт до літа 2023 року. Обамеянг був визнаний найкращим гравцем Арсеналу в минулому сезоні.
This is where you belong, Auba ❤️— Arsenal (@Arsenal) September 15, 2020
🤝 @Aubameyang7 pic.twitter.com/sgViWSBYWf
Раніше повідомлялося, що Обамеянг стане найбільш високооплачуваним гравцем Арсеналу.
Відзначимо, що в минулому сезоні Обамеянг провів за Арсенал 44 матчі у всіх турнірах, в яких забив 29 м'ячів.
Нагадаємо, Арсенал у серії післяматчевих пенальті обіграв Ліверпуль та виграв Суперкубок Англії.