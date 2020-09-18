Костевич залишає Лех і достроково перейде до Динамо

Сторони домовилися про дострокове розірвання контракту футболіста

Український захисник польського Леха Володимир Костевич достроково залишить клуб з Познані і ще до закриття нинішнього трансферного вікна перейде в київське Динамо.

Про це повідомляє meczyki.pl.

Контракт Костевича з Лехом повинен був завершитися у кінці 2020 року. За півроку до його закінчення 27-річний футболіст уклав попередній договір з київським Динамо і збирався відправитися в Україну наступної зими в якості вільного агента.

Однак цей перехід тепер відбудеться на кілька місяців раніше, оскільки сторони домовилися про таке рішення. Польський клуб в підсумку ще й заробить, проте сума угоди не повідомляється.

Кілька днів тому Лех взяв в оренду у Леганеса ще одного лівого захисника з України, Василя Кравця. Це прискорило від'їзд Костевича, оскільки на його позиції виникла серйозна конкуренція. Раніше польський клуб відсторонив українця від тренувань, коли той підписав попередню угоду з київським клубом.

Костевич переїхав в Познань взимку 2017 року з львівських Карпат. Футболіст спочатку отримував хороші відгуки, але в останні місяці його виступи були набагато нижчими за очікування. З цієї причини Лех не намагався утримувати гравця довше. Сумарно за 4 сезони Костевич зіграв за Лех 119 матчів, забив 2 голи і віддав 13 гольових передач.