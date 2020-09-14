Лех орендував Василя Кравця

Українець з Іспанії передереться до Польщі

Польський Лех підписав українського захисника Леганеса Василя Кравця.

Про це повідомляє пресслужба польського клубу.

Польський клуб взяв гравця в оренду терміном на 1 рік, також у Леха буде пріоритетне право викупу футболіста.

Нагадаємо, що в минулому сезоні Кравець виступав в оренді в Луго, провів в Сегунді 16 матчів, в яких віддав 2 асисти.

Також відзначимо, що в новому сезоні чемпіонату Польщі Лех стартував не найкращим чином (2 нічиї в 3-х матчах), однак пробився до другого раунду Ліги Європи, де зіграє з шведським Хаммарбю.

Раніше Кравець заявив, що відмовився б від переходу у Динамо.