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Колос зменшив відставання України від Туреччини у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Сьогодні 08:08 2325 0
Оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА
Колос зменшив відставання України від Туреччини у таблиці коефіцієнтів УЄФА
#УЄФА, #Колос

Джерело - Чемпіон.

Оновлено  таблицю коефіцієнтів УЄФА після зіграних матчів другого раунду відбору Ліги Європи.

Вигравши у грецького Аріса (2:1), Колос взяв 1.5 очка, що дало Україні +0.300 бала. За новими правилами, в одноматчевому протистоянні за перемогу дається 3 очка (в кваліфікації - 1.5 очка), за нічию з переходом в серію пенальті - 2 очка (в кваліфікації - 1 очко), а поразка автоматично приносить 1 очко (у кваліфікації - 0.5 очка) в скарбничку клубу і країни.

Раніше донецький Шахтар, отримавши як чемпіон країни путівку в груповий раунд ЛЧ, автоматично взяв 4 бонусних очка, а київське Динамо набрало 1.5 пункту, перегравши АЗ Алкмаар (2:0). Сумарно в України 7 очок, що при розподілі на 5 команд-учасниць дає 1.400 бала. У рейтингу залишаємося на 12-й позиції, відстаючи від Туреччини на тих же 0.500 бала і трохи наблизившись до Австрії (мінус 1.925).

Нагадаємо, що федерація, яка опиниться на 11-му місці, втратить пряму путівку в груповий раунд ЛЧ для свого чемпіона (крім особливого випадку, коли виникне вакансія, залишена для переможця попереднього сезону ЛЧ). Тому поборотися за 10-й рядок рейтингу в майбутньому сезоні дуже важливо.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА 2021 (впливає на розподіл путівок в сезоні 2022/23)

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