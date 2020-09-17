Ов'єдо бажає орендувати колишнього нападника Шахтаря

Бланко-Лещук може перейти до Ов'єдо

Колишній форвард Карпат і Шахтаря Густаво Бланко-Лещук може повернутися в Іспанію, де в сезоні-2018/19 на правах оренди зі стану гірників виступав за Малагу.

Про це повідомляє lavozdeasturias.es.

На цей час контракт 28-річного нападника належить Антальяспору, і турецький клуб близький до того, щоб оголосити про оренду Бланко-Лещука в Ов'єдо.

Нагадаємо, в Антальяспор Бланко-Лещук перейшов влітку минулого року. У сезоні-2019/20 зіграв 25 матчів в чемпіонаті Туреччини, відзначившись лише 4 забитими м'ячами.

Раніше, Шахтар отримав пропозицію трансферу Соломона.