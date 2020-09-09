Кривцов визнав свою помилку у грі проти Іспанії

Збірна України не змогла показати свій рівень гри у матчі Ліги націй проти Іспанії.

Про це розповів захисник національної команди Сергій Кривцов.

"Важко було протистояти такій сильній команді, як іспанська. Я припустився помилки. Після того як рахунок став 1:0 на користь господарів, нам стало важко. Крім цього, нам не давався вихід з оборони в атаку. Ми не змогли показати свій рівень. Іспанія є Іспанія. Із контролем м'яча в нас у грі з іспанцями не склалося, хоча ми готувалися.

У принципі, тактика в нас була така сама, як на гру з Португалією. Але Іспанія нас теж вивчала, аналізувала. У нас не виходило контратакувати, ми багато сил віддали в обороні. Захисникам та нападникам не вистачало свіжості.

Ми докладемо всіх зусиль, щоб залишитись у дивізіоні А. Група у нас сильна, це показали минулі поєдинки. Тепер треба зробити висновки, щоб надалі грати краще. Думаю, що в матчі зі Швейцарією ми показали гарну гру. Була гідна картинка. З Іспанією не вийшло. Але це футбол.

Думаю, з німцями буде зовсім інша гра. Ми отримали інформацію для аналізу, і в плані тактики теж. На жаль, мої помилки вплинули на результат матчу", – розповів Кривцов.