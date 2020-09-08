Віценець: Через травму закінчив рано і обрав шлях тренера

Колишній футболіст Шахтаря Віталій Віценець, який влітку очолив команду Академії U14, з нетерпінням чекає старту підопічних у ДЮФЛУ.

Про це заявив сам фахівець.

"Багато футболістів, завершуючи професійну кар’єру, хоче стати тренерами. Я - не виняток. Так вийшло, що через травму закінчив рано. Пішов учитися на тренера, обрав цей шлях. Почав працювати з дітьми. Два з половиною роки вів саме цю групу 2007 року в Донецьку: півроку допомагав Дмитру Єфімову, а потім два роки вже сам. Зараз команда переходить на рівень ДЮФЛ – до категорії U14. Частина хлопців з Донецька, частину зібрано з усієї України. Дуже чекаю старту змагань", - зазначив Віценець.