Шахтар поступився у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 вересня, відбувся товариський поєдинок між донецьким Шахтарем та Олімпіком.

Матч відбувся у Києві на імені Баннікова. Перемогу у грі несподівано здобули гравці Олімпіка – 2:1.

Товариський матч

05 вересня

Шахтар – Олімпік 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 14 Захедітабар, 0:2 – 41 Завійський, 1:2 – 83 Фернандо

Шахтар: Гриценко – Додо (Сіпріано, 64), Вітао, Сіпріано (Бутко, 45), Маркос (Піхальонок), Піхальонок (Мампасі, 45), Майкон, Патрік (Дентіньо, 45), Тайсон (Фернандо), Тете, Фернандо (Судаков, 54).

Олімпік: Кичак (Альімі, 45) – Снурніцин (Неплях, 45), Зодько, Пасіч, Лебеденко (Снурніцин, 63), Бабенко (Кравчук, 63), Тейшейра (Альваренга, 45), Політило (Кириленко, 63), Завійський, Беніто (Чогадзе, 45), Шахаб (Лук'янчук, 63).