 Шахтар поступився Олімпіку у товариському матчі | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Молодіжна збірна України втратила перемогу над Данією у кваліфікації до Євро-2021
Вчора 20:54 2770
Матчі серії плей-оф УХЛ призупинили через коронавірус
Сьогодні 13:39 357
Григорчук стане новим тренером солігорського Шахтаря - ЗМІ
Сьогодні 12:46 552
Іспанія - Україна: анонс і прогноз матчу Ліги Націй
Сьогодні 10:09 809
Даллас і Вегас вийшли у фінал Західної конференції НХЛ
Сьогодні 09:43 1589
Матч Рух - Шахтар відбудеться з глядачами
Сьогодні 09:26 1881
Нідерланди переграли Польщу, Італія втратила два очки. Результати матчів Ліги націй
Вчора 23:40 1529
Костюк програла Осаці у третьому колі US Open
Вчора 21:50 1204
Циганков залишається найдорожчим гравцем УПЛ
Вчора 21:40 1481
Атлетіко відмовився від трансферу Миколенка
Вчора 19:55 1808
Блоги
Жорсткий прийом в УХЛ. Дісталося і арбітру
Жорсткий прийом в УХЛ. Дісталося і арбітру Valeriy Ruchka
Вчора 14:55 333
Про деградацію Коноплянки та чому Україна перемогла Швейцарію
Про деградацію Коноплянки та чому Україна перемогла Швейцарію Valeriy Ruchka
Вчора 14:14 4382
Ольга Харлан святкує ювілей! Найзвабливіші фото української чемпіонки
Ольга Харлан святкує ювілей! Найзвабливіші фото української чемпіонки Valeriy Ruchka
Вчора 09:19 1284
Маліновський розрядив свою надпотужну гармату, швейцарців врятувала штанга
Маліновський розрядив свою надпотужну гармату, швейцарців врятувала штанга Андрій Твердохліб
Вчора 01:58 4856
Гол дня. Зінченко феноменальним ударом приніс перемогу збірній України
Гол дня. Зінченко феноменальним ударом приніс перемогу збірній України Андрій Твердохліб
Вчора 01:49 5522
Ярмоленко вишуканим ударом п'ятою забив 38-й гол за збірну України
Ярмоленко вишуканим ударом п'ятою забив 38-й гол за збірну України Андрій Твердохліб
Вчора 01:33 1469
Брутальний, сильний і потужний: Володимир Кличко став моделлю на Ukrainian Fashion Week
Брутальний, сильний і потужний: Володимир Кличко став моделлю на Ukrainian Fashion Week Андрій Твердохліб
03.09.2020 17:39 1149
Відео дня. 15 років тому збірна України пробилися на чемпіонат світу
Відео дня. 15 років тому збірна України пробилися на чемпіонат світу Андрій Твердохліб
03.09.2020 16:20 967 1
Як все починалося. 55 років тому Динамо зіграло першу єропейську гру
Як все починалося. 55 років тому Динамо зіграло першу єропейську гру Андрій Твердохліб
02.09.2020 22:12 1108
Відео дня. Маленький уболівальник попросив Гвардіолу зателефонувати Мессі
Відео дня. Маленький уболівальник попросив Гвардіолу зателефонувати Мессі Андрій Твердохліб
02.09.2020 21:54 1064
Шахтар у десятці найтитулованіших команд світу XXI сторіччя
Шахтар у десятці найтитулованіших команд світу XXI сторіччя Андрій Твердохліб
02.09.2020 09:59 2521 1
Світоліну назвали росіянкою. Тенісистка відреагувала
Світоліну назвали росіянкою. Тенісистка відреагувала Valeriy Ruchka
01.09.2020 21:11 5843 1
Шеф редактор Чемпіона запропонував змінити фізкульт-прівєт на Слава Україні
Шеф редактор Чемпіона запропонував змінити фізкульт-прівєт на Слава Україні Андрій Твердохліб
01.09.2020 19:07 1996 8
Російська попса на зборах збірної України. Новачки пройшли церемонію посвяти
Російська попса на зборах збірної України. Новачки пройшли церемонію посвяти Valeriy Ruchka
01.09.2020 13:49 2087 2
Про блиск і злидні Кривбасу та чому Динамо зобов'язане проходити АЗ - ТаТоТаке
Про блиск і злидні Кривбасу та чому Динамо зобов'язане проходити АЗ - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
01.09.2020 09:04 751
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:12 Футбол Ерніке: Збірна України доставить нам чимало проблем 76
15:55 Футбол УЄФА спростувала скасування матчу Чехія – Шотландія 216
15:42 Футбол Маріуполь розірвав контракт з півзахисником 224
15:30 Футбол Каштру: Шахтар подарував два голи Олімпіку 808
15:15 Футбол Куман відсторонив Суареса та Відаля від тренувань Барселони 596
14:58 Футбол Енріке остерігається Шевченка 559
14:43 Футбол ПСЖ викупив контракт голкіпера Севільї 471
14:30 Теніс Фізично Костюк вже готова вигравати турніри Grand Slam – експерт 517
14:11 RunNews Рекордсмен України з добового бігу заразився коронавірусом 560
13:57 Футбол Визначилась дата повернення Мессі у Барселону 841 1
13:39 Хокей. УХЛ Матчі серії плей-оф УХЛ призупинили через коронавірус 357
13:20 Блог Трагічна Олімпіада. 48 років тому стався теракт у Мюнхені 249
13:19 Футбол Погба відмовився продовжувати контракт з Манчестер Юнайтед та надіється на повернення у Ювентус 315
13:00 Футбол Шахтар поступився Олімпіку у товариському матчі 1289
12:46 Футбол Григорчук стане новим тренером солігорського Шахтаря - ЗМІ 552
12:32 Теніс Костюк оптимістично попрощалась із US Open 1028
12:18 RunNews Хассан встановила світовий рекорд на етапі Діамантової ліги 923
11:59 Футбол Норвегія - Австрія 1:2. Огляд матчу 1037
11:44 Футбол Арсенал знову орендував Себальоса 993
11:44 Блог Володимир Кличко вийшов на подіум Ukrainian Fashion Week 279
11:31 Футбол Матч Чехії у Лізі націй відмінили через спалах коронавірусу у команді 1150
11:30 Футбол Іспанія - Україна: онлайн-трансляція 1072
11:15 RunNews Британець встановив новий рекорд в годинному бігу 1155
11:05 Блог Історичний матч. 22 роки тому збірна України вперше переграла Росію 1001
10:58 Футбол У новачка Ліверпуля виявили коронавірус 1205

Шахтар поступився Олімпіку у товариському матчі

Сьогодні 13:00 1289 0
Шахтар поступився у контрольному матчі
Шахтар поступився Олімпіку у товариському матчі
#Шахтар, #Олімпік

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 вересня, відбувся товариський поєдинок між донецьким Шахтарем та  Олімпіком.

Матч відбувся у Києві на імені Баннікова. Перемогу у грі несподівано здобули гравці Олімпіка – 2:1.

Товариський матч

05 вересня

Шахтар – Олімпік 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 14 Захедітабар, 0:2 – 41 Завійський, 1:2 – 83 Фернандо

Шахтар: Гриценко – Додо (Сіпріано, 64), Вітао, Сіпріано (Бутко, 45), Маркос (Піхальонок), Піхальонок (Мампасі, 45), Майкон, Патрік (Дентіньо, 45), Тайсон (Фернандо), Тете, Фернандо (Судаков, 54).

Олімпік: Кичак (Альімі, 45) – Снурніцин (Неплях, 45), Зодько, Пасіч, Лебеденко (Снурніцин, 63), Бабенко (Кравчук, 63), Тейшейра (Альваренга, 45), Політило (Кириленко, 63), Завійський, Беніто (Чогадзе, 45), Шахаб (Лук'янчук, 63).

Коментарі ()