Михайліченко: Я віддав результативну передачу, але весь гол зробив Зінченко

Захисник Богдан Михайліченко оцінив свій дебют за збірну України.

Про це розповів сам футболіст.

"Насамперед хочу подякувати тренерському штабу, який довірив мені місце у стартовому складі. Здобули перемогу — це найважливіше. Я віддав результативну передачу, але весь гол зробив Зінченко. Це був мій дебют. Гра показала, що є ще багато над чим працювати.

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Звичайно, я хвилювався. Думаю, у збірній усі переживають такі відчуття під час дебютного матчу. У першому таймі втрачав м’яч, не завжди вдавалося віддати партнеру. У другій половині гри виходило вже краще. Загалом команда після перерви стала грати впевненіше.

Ми грали проти дуже потужної команди, яка нас пресингувала. Було дуже важко вийти з оборони. Але у другому таймі швейцарці дещо втомилися, ми отримували більше простору й зуміли забити м'яч. Гадаю, нам варто було грати простіше. Але ми здобули перемогу з рахунком 2:1, що чудово", - відзначив Михайліченко.