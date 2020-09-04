Став відомий найкращий гравець матчу проти Швейцарії

Захисник збірної України Богдан Михайліченко став найкориснішим гравцем стартового поєдинку Ліги націй проти Швейцарії.

Про це повідомляє InStat.

Михайліченко відзначився гольовим пасом. Рейтинг ефективності його гри склав 339 балів. За 90 хвилин Михайличенко виконав 86 ТТД з браком 15%, виграв дев'ять єдиноборств з 13-ти, зробив три вдалих обведення, чотири рази вступив у відбір, зробив сім перехоплень і вісім підбирань.

У трійку найкращих футболістів матчу увійшов Андрій Ярмоленко (329 балів) і Олександр Зінченко (328 балів).

Раніше, Шевченко оцінив гру дебютантів збірної України.