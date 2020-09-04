Шевченко оцінив гру дебютантів збірної України

Дебютанти збірної України Олександр Тимчик та Богдан Михайліченко виконали своє завдання на матч.

Про це розповів головний тренер національної команди України Андрій Шевченко.

"Перш за все, дебютанти діяли дуже впевнено, вони повністю виконали завдання, які ми ставили. Після гарного підключення Тимчика ми забили перший м'яч... Щодо замін, то ми могли зробити їх лише три. По ходу матчу я зважав на різний стан гравців. Ті футболісти, які були на полі, тримали ритм гри, заміни були непотрібні. До того ж я не був упевнений, що виконавець зможе ввійти в таку гру. Результату ми досягли, отже, таке рішення було виправданим", - розповів Шевченко.