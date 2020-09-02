Головний конкурент Луніна у Реалі заразився коронавірусом

Куртуа здав позитивний тест

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа здав позитивний тест на коронавірус, коли перебував у розташуванні національної збірної Бельгії.

Про це повідомляє La Dernière Heure.

Найближчим часом голкіпер здасть додатковий аналіз крові, щоб підтвердити або спростувати діагноз COVID-19.

На збірну Бельгії чекають матчі Ліги націй проти Данії та Ісландії. Ці поєдинки пройдуть 5 і 8 вересня.

У Реалі Тібо Куртуа є головним конкурентом українця Андрія Луніна, який повернувся до Мадриду з оренди з Ов'єдо.