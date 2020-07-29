Джерело - sport.ua.
Український голкіпер Андрій Лунін в наступному сезоні стане конкурентом Тібо Куртуа у Реалі.
Про це повідомляє AS.
Мадридський клуб вже поінформував Луніна, який в минулому сезоні грав в оренді в Вальядоліді і Ов'єдо, що не віддаватиме його в оренду.
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У минулому сезоні другим голкіпером Реала був француз Альфонс Ареола.
У складі Ов'єдо Андрій Лунін в Сегунді зіграв 20 матчів.
Нагадаємо, Лунін попрощався із Ов’єдо.