Андрій Лунін повертається у Реал

Український голкіпер Андрій Лунін в наступному сезоні стане конкурентом Тібо Куртуа у Реалі.

Про це повідомляє AS.

Мадридський клуб вже поінформував Луніна, який в минулому сезоні грав в оренді в Вальядоліді і Ов'єдо, що не віддаватиме його в оренду.

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У минулому сезоні другим голкіпером Реала був француз Альфонс Ареола.

У складі Ов'єдо Андрій Лунін в Сегунді зіграв 20 матчів.

Нагадаємо, Лунін попрощався із Ов’єдо.