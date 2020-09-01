 Буяльський: Динамо дісталась одна з найсильніших команд у кваліфікації Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
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Буяльський: Динамо дісталась одна з найсильніших команд у кваліфікації Ліги чемпіонів

Сьогодні 11:42 1094 0
Віталій Буяльський прокоментував жереб у кваліфікації Ліги чемпіонів
Буяльський: Динамо дісталась одна з найсильніших команд у кваліфікації Ліги чемпіонів
#Динамо, #АЗ, #Ліга чемпіонів

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Гравцям Динамо слід бути уважними у матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти АЗ Алкмар.

Про це розповів півзахисник киян Віталій Буяльський.

"Гадаю, нам дісталася одна з найсильніших команд. Детально схарактеризувати нашого суперника поки що не можу, оскільки їхні матчі не дивився. В інтернеті пишуть, що хороша команда, тож гадаю, гра буде цікавою.

На етапі кваліфікації Ліги чемпіонів усі команди організовані. Тут будь-хто може як виграти, так і програти. Слабких команд немає, тому нам слід бути сконцентрованими і показувати свій футбол.

Дуже добре, що ми граємо вдома, у Києві, на своєму полі - це набагато легше. Плюс, немає перельотів, можна спокійно готуватися і налаштовуватися. Але водночас є багато прикладів кубкових протистоянь, що складаються з однієї гри і етапів Ліги чемпіонів у цьому сезоні, коли може відбутися геть усе. Тож дійсно, слід бути уважними", - відзначив Буяльський.

Нагадаємо, Миколенко та Буяльський травмувалися після матчу із Шахтарем.

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