Миколенко та Буяльський травмувалися після матчу із Шахтарем

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський, який отримав травму коліна в матчі проти Шахтаря, незабаром зможе повернутися до повноцінних тренувань.

Про це розповів головний лікар київського клубу Андрій Шморгун.

"Після гри за Суперкубок пошкодження отримав Віталій Буяльський - забій колінного суглоба. Найближчі сім днів він буде заліковувати травму і працювати за індивідуальною програмою.

Поки поза загальної групи також Володимир Шепелєв. Він тільки готується приступити до бігової роботи.

В принципі, всі інші вже почали працювати без обмежень. Беньямін Вербич повертається до загальної групи, буде працювати без обмежень, так само, як і Артем Шабанов та Ахмед Алібеков. У Віталія Миколенка є незначні обмеження, наприклад, при ударах по м'ячу, але він тренується в групі", - розповів Шморгун.