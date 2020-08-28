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Миколенко та Буяльський травмувалися після матчу із Шахтарем

Сьогодні 21:31 602 0
У Динамо втрати після матчу за Суперкубок
Миколенко та Буяльський травмувалися після матчу із Шахтарем
#Динамо, #Буяльський

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський, який отримав травму коліна в матчі проти Шахтаря, незабаром зможе повернутися до повноцінних тренувань.

Про це розповів головний лікар київського клубу Андрій Шморгун.

"Після гри за Суперкубок пошкодження отримав Віталій Буяльський - забій колінного суглоба. Найближчі сім днів він буде заліковувати травму і працювати за індивідуальною програмою.

Поки поза загальної групи також Володимир Шепелєв. Він тільки готується приступити до бігової роботи.

В принципі, всі інші вже почали працювати без обмежень. Беньямін Вербич повертається до загальної групи, буде працювати без обмежень, так само, як і Артем Шабанов та Ахмед Алібеков. У Віталія Миколенка є незначні обмеження, наприклад, при ударах по м'ячу, але він тренується в групі", - розповів Шморгун.

Нагадаємо, Олімпік підсилиться двома гравцями Динамо.

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