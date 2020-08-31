 Леоненко назвав причину поразки Шахтаря у Суперкубку України | Футбол | Champion.com.ua
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Леоненко назвав причину поразки Шахтаря у Суперкубку України

Сьогодні 08:45 1996 1
Віктор Леоненко прокоментував матч Суперкубка України Шахтар - Динамо
Леоненко назвав причину поразки Шахтаря у Суперкубку України
#Динамо, #Шахтар

Джерело - footballua.tv.

Основною причиною поразки Шахтаря у Суперкубку України від Динамо стала втома.

Про це розповів експерт Футбол Віктор Леоненко.

"Я вважаю, що головним фактором поразки Шахтаря була не втома після Інтера, а недооцінка. Нам всі розповідають, що нас не потрібно налаштовувати на цей матч, а ми дивимося, що Тайсон не добіг, Тете не добіг, а Додо ми взагалі не помітили.

У Шахтаря завжди є моменти, але в цій грі вони були по суті лише в кінці. Найнебезпечнішим у "гірників" був Тете, а Фернандо по суті вибив м'яч з воріт Динамо.

Раніше при Фонсеці Шахтар стомлював суперника, а потім забивав, а зараз ця тактика не проходить. Контроль м'яча в цей раз не пішов на користь Шахтарю. Будь-яка команда, яка контролює м'яч ризикує нарватися на контратаку, що і сталося", - сказав Леоненко.

Нагадаємо, Динамо розібралося із Шахтарем у Суперкубку України.

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