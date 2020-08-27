Ребров: Важливо не володіння м'ячем, а те, хто скільки голів заб'є

Ференцварош у матчі з шотландським Селтіком (2:1) в матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів намагався зіграти на контратаках, адже у команді є швидкі гравці.

Головний тренер команди Сергій Ребров.

"Ми грали з нашим найсильнішим суперником в єврокубках на цей час. Все йшло за планом. Звичайно, може, суперник недостатньо часто пробивав, він більше володів м'ячем. Але в матчі важливе не володіння м'ячем, а те, хто скільки голів заб'є.

Ми знали, що суперник планує побудувати певні коридори, ми хотіли їх закрити. У першому таймі ми багато захищалися, а в другому були дуже організовані. Ми забили Селтіку два голи з 3-4 ударів, але не можна сказати, що слабкістю шотландського чемпіона є захист.

Ми намагалися зіграти на контратаках, адже у нас є швидкі гравці. Всі знають про Токмака, наскільки він швидкий. І він користується цим в гольових ситуаціях. Мені дуже сподобалося, як ми побудували наші атаки. Ми боролися з дуже сильним суперником, і я задоволений результатом", - сказав Ребров.