Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 26 серпня, Ференцварош обіграв Селтік та вийшов до третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.
Із перших хвилин матч у складі Ференцвароша розпочав українець Ігор Харатін.
Ліга Чемпіонів – Кваліфікація
Другий раунд, 26 серпня
Селтік – Ференцварош 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 7 Шигер, 1:1 – 53 Крісті, 1:2 – 75 Нгуен
Нагадаємо, Динамо Брест із Мілевським обіграло Сараєво у кваліфікації Ліги чемпіонів.
Також, визначилися потенційні суперники Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів.