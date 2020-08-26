Ференцварош продовжує боротьбу за потрапляння у груповий турнір Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 26 серпня, Ференцварош обіграв Селтік та вийшов до третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Із перших хвилин матч у складі Ференцвароша розпочав українець Ігор Харатін.

Ліга Чемпіонів – Кваліфікація

Другий раунд, 26 серпня

Селтік – Ференцварош 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 7 Шигер, 1:1 – 53 Крісті, 1:2 – 75 Нгуен

Нагадаємо, Динамо Брест із Мілевським обіграло Сараєво у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Також, визначилися потенційні суперники Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів.