 Ребров вивів Ференцварош у третій кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
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Ребров вивів Ференцварош у третій кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів

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Ребров вивів Ференцварош у третій кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів
#Ференцварош, #Ребров, #Селтік

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 26 серпня, Ференцварош обіграв Селтік та вийшов до третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Із перших хвилин матч у складі Ференцвароша розпочав українець Ігор Харатін.

Ліга Чемпіонів – Кваліфікація
Другий раунд, 26 серпня

Селтік – Ференцварош 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 7 Шигер, 1:1 – 53 Крісті, 1:2 – 75 Нгуен

Нагадаємо, Динамо Брест із Мілевським обіграло Сараєво у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Також, визначилися потенційні суперники Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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