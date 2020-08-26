Матч Шахтаря в Лізі чемпіонів потрапив у добірку найцікавіших в сезоні

Поруч із матчем Барселона - Баварія

Поєдинок 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів Динамо Загреб - Шахтар (3:3) потрапив у добірку найцікавіших ігор турніру в сезоні 2019/20.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Момент, який варто побачити: Пятов відчайдушно мчить по полю в останній атаці та заробляє той самий останній пенальті.

Загалом у добірці є 8 матчів. Це також поєдинок Ліверпуль - Зальцбург (4:3), Челсі - Аякс (4:4), Лейпциг - Бенфіка (2:2), Валенсія - Аталанта (3:4), Ліверпуль - Атлетіко (2:3), Аталанта - ПСЖ (1:2) і Барселона - Баварія (2:8).

Раніше, Шахтар програв Динамо у матчі Суперкубка України.