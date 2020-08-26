У матчі за Суперкубок України проти Шахтаря (3:1) Динамо навідріз відмовилося від високого пресингу.

Про це заявив футбольний менеджер В'ячеслав Заховайло.

"Почали впевнено, перші двадцять хвилин була інтенсивність, м'яч ходив, мінімум браку. Як підсумок, продавили Шахтар. За рахунку 2:0 перестали пресингувати і поступово м'яч передали під контроль Шахтарю. Недопрацювання у відборі Де Пени, гол... і Динамо сіло на звичні для нас гойдалки.

Другий тайм Шахтар повністю домінував. Чому? Динамо навідріз відмовилося від високого пресингу, перейшовши в пасивну позиційну зонну оборону. Шахтар без проблем доставляв м'яч у фінальну третину, виводячи своїх вінгерів один в одного на флангах. Нам пощастило, нас пробачили.

Трофей вдома, чому я дуже радий. Луческу в моїх очах пройшов очищення. Як тренер, він профі...", - зазначив Заховайло.