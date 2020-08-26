Морозов: Шахтар перестав займатися чорновою роботою

Перехід від атаки до оборони не працює у Шахтаря на хорошому рівні.

Про це заявив фахівець Сергій Морозов.

"Зараз Шахтарю за рахунок класу, контролюючи гру з м'ячем, буде складно в УПЛ. Такі команди, як Десна та Зоря, вже пристосувалися до такої гри. Інша справа, що їм не вистачає класу, щоб реалізувати свої моменти.

Шахтар перестав займатися другою частиною футболу - чорновою роботою, відбором. Перехід від атаки до оборони не працює у Шахтаря на хорошому рівні. Одного Степаненка та декількох захисників недостатньо для того, щоб протистояти хорошій та швидкій контратакувальній команді.

Сьогодні два м'ячі забили головою. До слова, на євроарені Шахтар також багато пропускає зі стандартів", - зазначив Морозов.