Луческу: Шахтар має слабкі місця, які ми використали

У Динамо багато травмованих футболістів, але хлопці переграли Шахтар і виграли Суперкубок України.

Про це заявив наставник киян Мірчі Луческу.

"Я дуже радий, що ми виграли Суперкубок, це нормально, адже кожен професійний футболіст і тренер мріє про це. Також радий, що хлопці виклалися і виграли цей поєдинок попри те, що у нас багато травмованих футболістів. Звісно, це не може не подобатися.

Оскільки ми виграли 3:1, значить, виконали завдання на гру на всі 100%. А про те, як хлопці розуміють мої ідеї, запитайте краще у них самих. Ми ретельно аналізували три матчі Шахтаря в Лізі Європи проти Вольфсбурга, Базеля та Інтера, тож знали їхні сильні сторони. Звісно, команда, яка атакує сімома футболістами, має і слабкі місця, які ми використали. Загалом ми підготувалися дуже добре, і це було видно на полі", - сказав Луческу.