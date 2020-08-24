Денисов: Суркіси не готові задовольнити запити Луческу

З вільними фінансами у київському Динамо є певні проблеми.

Про це заявив ведучий програми Великий Футбол Олександр Денисов.

"У братів Суркісів проблеми з ПриватБанком. Вони не повернули ті кошти, який намагалися повернути. Я розумію, що з вільними фінансами в Динамо проблеми.

Друге питання: навіть якби цих проблем не було, наскільки вони готові були б витрачати гроші на трансфери в нинішніх економічних реаліях. І вже точно не готові задовольнити запити Луческу, щоб йому привезли 5-6 бразильців на виріст. Щоб вони через 3-4 роки стали гравцями ТОП-рівня. По-друге, цих бразильців ще треба вміти знаходити", - сказав Денисов.