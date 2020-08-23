Луччі: Застосування дисциплінарних санкцій у матчі Олімпіка і Динамо – це катастрофа

Глава комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі не задоволений роботою суддівської бригади у поєдинку першого туру чемпіонату України між Олімпіком і Динамо.

Про це сказав сам фахівець.

"Бачу, що ніхто не коментує матч Олімпік – Динамо. У мене, як у глави комітету арбітрів, є багато що сказати щодо цього поєдинку. Чому? Тому, що потрібно дивитися на всі аспекти роботи.

Можу сказати одне: застосування дисциплінарних санкцій у матчі Олімпіка і Динамо – це катастрофа. Так, це не вплинуло на результат, але ми аналізуємо все. На мою думку, у цьому матчі не вистачає п'яти жовтих карток. Але відомі мегаексперти про це нічого не кажуть. Чому?" – сказав Лучі у коментарі каналу Футбол.