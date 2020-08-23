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Півзахисник Інгульця встановив унікальне досягнення в УПЛ

Вчора 23:52 160 0
Бартуловіч відзначився цікавим рекордом
Півзахисник Інгульця встановив унікальне досягнення в УПЛ
#Інгулець, #Бартуловіч

Джерело - sport-kr.com.ua.

Півзахисник Інгульця Младен Бартуловіч, який вийшов на заміну на 68-й хвилині у матчі першого туру нового сезону УПЛ проти СК Дніпро-1 (1:1), відзначився цікавим рекордом.

Про це повідомляє Спортивна Кіровоградщина.

Він став першим легіонером, якому вдалось зіграти у найвищому дивізіоні чемпіонату України за шість різних команд.  У 2006 році хорват дебютував в УПЛ у складі Дніпра.

Згодом, перебуваючи в орендах, виходив на поле в футболках Кривбасу, Арсеналу і Карпат. А в сезоні 2015/16 грав за Ворсклу.

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