Інгулець зіграв у нічию свій дебютний матч в УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 1 турі Української Прем'єр-Ліги Інгулець розписав нічию з Дніпом-1.

Дніпряни першими відкрили рахунок. Андрій Цуріков відзначився на 33 хвилині. Та дебютанти УПЛ ще у першому таймі зрівняли рахунок, Денис Балан на 42 хвилині забив перший гол в історії Інгульця у вищому дивізіоні українського футболу.

У другому таймі ініціативою більше володіли номінальні гості, та на голи команди не спромоглися.

Чемпіонат України, УПЛ

1 тур

23 серпня

Інгулець - Дніпро-1 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 33 Цуріков, 1:1 - 42 Балан

Інгулець: Шуст, Кучеренко, Семенко, Квасний (Синегуб, 81), Балан, Ковальов, Запорожець, Козак (Мкомола, 73), Щедрий (Бартулович, 68), Лупашко (Шишка, 73), Сітчінава

Дніпро-1: Сарнавський, Сафронов, Адамюк, Логінов, Дубінчак, Кравченко, Цуріков (Назаренко, 77), Вакулко (Когут, 46), Тейлор (Чічіков, 90), Хобленко, Довбик (Ярмолюк, 78)

Попередження:

Адамюк (16), Щедрий (18), Вакулко (43), Лупашко (44), Кравченко (45), Квасний (48), Когут (76).