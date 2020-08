Захисник ПСЖ Тіагу Сілва близький до переходу в Челсі.

Про це повідомляє журналіст The Athletic Ліам Тумі.

За інформацією джерела, переговори між сторонами знаходяться в просунутій стадії по переходу гравця в якості вільного агента.

Відзначається, що бразильця і лондонський клуб ще чекають переговори щодо терміну контракту.

We’re told Chelsea are in advanced talks to sign Thiago Silva on a free transfer. Contract length among the issues still to iron out. More info on @TheAthleticUK’s transfer tracker here 👇 #CFC https://t.co/up5JqJkfjo