 Легенда ПСЖ Сілва близький до переходу в Челсі | Футбол | Champion.com.ua
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Сілва близький до переходу в Челсі

Сьогодні 17:27 349 0
Переговори знаходяться в просунутій стадії
Сілва близький до переходу в Челсі
#Сілва, #ПСЖ, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Захисник ПСЖ Тіагу Сілва близький до переходу в Челсі.

Про це повідомляє журналіст The Athletic Ліам Тумі.

За інформацією джерела, переговори між сторонами знаходяться в просунутій стадії по переходу гравця в якості вільного агента.

Відзначається, що бразильця і лондонський клуб ще чекають переговори щодо терміну контракту.

Нагадаємо, ПСЖ став п'ятим французьким клубом у фіналі Ліги чемпіонів.

ПСЖ напередодні переміг РБ Лейпциг у півфіналі Ліги чемпіонів і вперше зіграє у фіналі турніру.

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