ПСЖ став п'ятим французьким клубом у фіналі Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

ПСЖ напередодні переміг РБ Лейпциг у півфіналі Ліги чемпіонів і вперше зіграє у фіналі турніру.

Загалом же, чемпіон Франції став п'ятою французькою командою, яка зіграє у фіналі найпрестижнішого клубного турніру Європи.

До цього Франції у фіналі представляли: Реймс (1956), Сент-Етьєн (1976), Марсель (1993) та Монако (2004). Цікаво, що лише Марселю вдалося завоювати трофей, перемігши у фіналі легендарний Мілан.

Лише в Англії (8), Німеччини (6) і Італії (6) більше унікальних фіналістів.

Нагадаємо, суперник парижан у фіналі визначиться сьогодні в грі Ліон - Баварія.