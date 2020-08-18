 ПСЖ розгромив Лейпциг та вийшов до фіналу Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
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ПСЖ розгромив Лейпциг та вийшов до фіналу Ліги чемпіонів

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ПСЖ розгромив Лейпциг та вийшов до фіналу Ліги чемпіонів
#Лейпциг, #ПСЖ, #ЛЧ

Джерело - Чемпіон.

У першому півфіналі Ліги чемпіонів-2019/2020 зустрічалися німецький Лейпциг та французький ПСЖ.

Французька команда святкувала впевнену перемогу. У першому таймі Ді Марія зробив асист (відзначився Маркіньйос) і забив гол. У другому таймі Бернат встановив остаточний рахунок 3:0. І знову Ді Марія на свій рахунок записав асист.

19 серпня відбудеться другий півфінал Баварія - Ліон.

Ліга чемпіонів-2019/2020
Півфінал, 18 серпня 

Лейпциг - ПСЖ 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 13 Маркіньйос, 0:2 - 42 Ді Марія, 0:3 - 56 Бернат

Раніше повідомлялося, що ПСЖ готує трансфер Алькантари.

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