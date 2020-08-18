Стало відоме місце проведення матчу Іспанія - Україна

Гра відбудеться на стадіоні Альфредо ді Стефано

Джерело - УАФ.

Збірна Іспанії прийматиме українську команду в рамках Ліги націй на мадридському стадіоні Альфредо ді Стефано.

Про це повідомляє офіційного сайту збірної Іспанії.

Підопічні Луїса Енріке зіграють домашній матч проти команди України у групі А4 Ліги націй в Мадриді на стадіоні Альфредо ді Стефано. Зустріч відбудеться 6 вересня й розпочнеться о 21.45 за київським часом.

Відзначимо, що стадіон Альфредо ді Стефано є тренувальною базою мадридського Реала. На ньому проводить домашні матчі клуб Реал Мадрид Кастілья, який виступає в Сегунді В. Арена вміщує 6 000 глядачів.

Раніше, Шевченко оголосив розширений склад збірної України на матчі Ліги націй.