Супряга, Тимчик, Бондар та Бущан вперше опинилися в заявці національної команди

Джерело - УАФ.

Головний тренер національної команди України Андрій Шевченко оголосив розширений список гравців, викликаних для підготовки та участі у стартових матчах другого розіграшу Ліги націй УЄФА.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Склад збірної України:

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар Донецьк), Андрій Лунін (Реал, Іспанія), Юрій Паньків (Олександрія), Денис Бойко, Георгій Бущан (обидва — Динамо Київ).

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Сергій Болбат, Валерій Бондар (усі — Шахтар Донецьк), Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Микита Бурда, Артем Шабанов, Денис Попов, Олександр Тимчик (усі — Динамо Київ), Ігор Пластун (Гент, Бельгія), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Євген Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Віктор Коваленко (усі — Шахтар Донецьк), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Володимир Шепелєв (усі — Динамо Київ), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), Ігор Харатін, Олександр Зубков (обидва — Ференцварош, Угорщина), Роман Безус (Гент, Бельгія).

Нападники: Роман Яремчук (Гент, Бельгія), Жуніор Мораес (Шахтар Донецьк), Владислав Супряга (Динамо Київ).

Нагадаємо, Ночентіні дав Шевченко дуже хорошу характеристику Супряги.