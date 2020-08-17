 Канали 1+1 ведуть переговори з Динамо щодо продовження трансляцій матчів | Футбол | Champion.com.ua
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Канали 1+1 ведуть переговори з Динамо щодо продовження трансляцій матчів

Сьогодні 20:40 631 0
Раніше повідомлялося про припинення співпраці між сторонами
Канали 1+1 ведуть переговори з Динамо щодо продовження трансляцій матчів
#Динамо

Джерело - detector.media.

Група телеканалів 1+1 веде переговори з київським Динамо щодо продовження трансляцій матчів команди на каналах групи.

Про це повідомляє пресслужба телеканалів.

Група  1+1 медіа до сих пір знаходиться в переговорному процесі з частиною українських футбольних клубів, в тому числі з Динамо. Деталі чинної угоди є комерційною інформацією. Медіагрупа в протягом 10 років висвітлювала спортивні події і розглядає можливість розміщення такого контенту і в майбутньому.

Раніше журналіст телеканалів Футбол 1/2/3 Ігор Бурбас повідомляв, що Динамо припинить співпрацю з групою телеканалів 1+1 і вже веде переговори про трансляцію матчів команди на каналі НТН, який входить до групи каналів Інтера.

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