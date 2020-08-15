Канали 1+1 не транслюватимуть матчі Динамо

Кияни ведуть переговори про трансляцію матчів на каналі НТН

Джерело - Чемпіон.

Група телеканалів 1+1 більше не транслюватимуть матчі Динамо.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Кияни ведуть переговори про трансляцію матчів на каналі НТН, який входить до групи каналів Інтера.

Альтернативний варіант – показ матчів на каналі Sport 1.

За фразою І. Суркіса, що Коломойському футбол не цікавий, стоїть дещо більше. Ось вам підтвердження: Динамо вже не буде транслюватися на каналах плюсівської медіагрупи і веде перемовини про розміщення домашніх матчів на інтерівському сателіті НТН. Альтернативний варіант - Спорт1. — Igor Burbas (@iburbas) August 14, 2020

У минулому сезоні матчі Динамо транслювалися на каналі 2+2. Матчі інших клубів з групи плюсів переважно показував канал УНІАН.

Також співпраця з групою 1+1 припинила Десна, яка повернулася в офіційний пул Favbet Ліги на телеканалах Футбол 1/2/3.

Нагадаємо, Фонсека проводить свій відпочинок в Україні і стежить за гравцями Динамо.

Раніше повідомлялося, що Гармаш тренується з першою командою Динамо.