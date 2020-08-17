Колишній тренер Мілевського увійде до штабу Ювентуса

Тудор допомагатиме новому наставнику туринського клубу Пірло

42-річний ексзахисник Ювентуса Ігор Тудор, який нині очолює Хайдук, увійде до штабу нового наставника Ювентуса Андреа Пірло.

Про це повідомляє gianlucadimarzio.com.

Тудор захищав кольори Ювентуса з 1998-го по 2007-й роки, у складі туринської команди ставав чемпіоном Серії А у 2002-му і 2003-му роках.

У якості тренера Тудор очолював Хайдук, ПАОК, Карабюкспор, Галатасарай та Удінезе.

Примітно, що під керівництвом Тудора тренувався український форвард Артем Мілевський, який виступав за Хайдук з 2014-го по 2015-й роки.

Раніше, Ювентус не буде продавати Роналду.