 Ювентус не буде продавати Роналду | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Ліга Європи. Інтер (Мілан, Італія) - Шахтар (Донецьк, Україна): матч-центр
Сьогодні 00:02 9108
Ліга Європи. Інтер - Шахтар: онлайн-трансляція
Сьогодні 12:34 7818
Цифри. Як Шахтар грав проти італійських команд в Єврокубках
Сьогодні 06:09 1755
Королева Ліги Європи. Севілья зіграє у фіналі Ліги Європи вшосте - це абсолютний рекорд турніру
Сьогодні 01:49 1967 1
Севілья перемогла Манчестер Юнайтед і вийшла до фіналу Ліги Європи
Вчора 23:56 8267
Севілья - Манчестер Юнайтед 2:1. Як це було
Вчора 23:55 10911
Батько Лопеса: Думаю, Ломаченко налаштований прописати опцію реваншу
Вчора 20:54 2608
Верес та Альянс святкували перемоги у плей-оф Першої ліги
Вчора 19:25 1458
Гамільтон виграв Гран-прі Іспанії
Вчора 19:10 434
Лукареллі: Шахтар звик грати без вболівальників
Вчора 16:40 1363
Блоги
Магучіх проти Левченко: золота дуель на Діамантовій лізі
Магучіх проти Левченко: золота дуель на Діамантовій лізі Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:13 744
Інтер - Шахтар: усі єврокубкові півфінали українських клубів
Інтер - Шахтар: усі єврокубкові півфінали українських клубів Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:22 465
Прокляття Гвардіоли чи перебільшена геніальність?
Прокляття Гвардіоли чи перебільшена геніальність? Андрій Твердохліб
Вчора 22:51 1190
Відео дня. Михайліченко забив шедевральний гол у дебютній грі за Андерлехт
Відео дня. Михайліченко забив шедевральний гол у дебютній грі за Андерлехт Андрій Твердохліб
Вчора 20:24 4756
Це фіаско, братан. Епічний промах Стерлінга по пустих воротах Ліона
Це фіаско, братан. Епічний промах Стерлінга по пустих воротах Ліона Valeriy Ruchka
Вчора 08:22 4256
Шлях Інтера до півфіналу Ліги Європи проти Шахтаря. ВІДЕО
Шлях Інтера до півфіналу Ліги Європи проти Шахтаря. ВІДЕО Valeriy Ruchka
15.08.2020 22:07 2101
Пластун забиває за Гент у другій грі поспіль
Пластун забиває за Гент у другій грі поспіль Андрій Твердохліб
15.08.2020 21:26 1664
Велике прання в Динамо, революція в Дніпро-1 та список Шевченка - ТаТоТаке
Велике прання в Динамо, революція в Дніпро-1 та список Шевченка - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
15.08.2020 15:42 828
Барселона - Баварія: гол Левандовського та дубль Коутіньйо завершили знущання з каталонців
Барселона - Баварія: гол Левандовського та дубль Коутіньйо завершили знущання з каталонців Valeriy Ruchka
15.08.2020 00:08 1203
Барселона - Баварія: Кімміх забиває п'ятий гол у ворота каталонців
Барселона - Баварія: Кімміх забиває п'ятий гол у ворота каталонців Valeriy Ruchka
14.08.2020 23:48 949
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:56 Футбол Альмерія — Жирона 1:2. Відеоогляд матчу плей-оф Сегунди 141
12:47 Футбол Ювентус не буде продавати Роналду 425
12:34 Футбол Ліга Європи. Інтер - Шахтар: онлайн-трансляція 7818
12:31 Футбол Гравець Севільї: З нетерпінням чекаю на фінал проти Інтера 556
12:13 Блог Магучіх проти Левченко: золота дуель на Діамантовій лізі 748
11:56 Футбол Колишній гравець Ворскли Артур перейшов до азербайджанської Кешлі 322
11:46 Футбол Рух збирається підписати кількох новачків 599
11:33 Футбол Сарагоса — Ельче 0:1. Відеоогляд матчу плей-оф Сегунди 403
11:09 Футбол Динамо презентує нову форму 1131
10:53 Футбол Михайличенко став найкращим гравцем у першому матчі за Андерлехт 585
10:45 Футбол Кравченко стане граючим тренером Дніпро-1 733
10:27 Футбол Куман очолить Барселону 1174
10:14 Теніс Цуренко піднялася на 8 рядків в оновленому рейтингу WTA 746
09:51 Автоспорт Формула 1: Найкращі моменти Гран-прі Іспанії 718
09:40 Футбол Тайсон: Готовий до півфіналу Ліги Європи 948 1
09:22 Блог Інтер - Шахтар: усі єврокубкові півфінали українських клубів 465
09:15 Футбол Англійські клуби вперше за п'ять років не зіграють у фіналах єврокубків 785
08:51 Футбол Обамеянг домовився про новий контракт з Арсеналом 706
08:38 Хокей Чикаго переграв Вегас, Монреаль поступився Філадельфія. Результати матчів Кубка Стенлі 996
08:21 Футбол Буяльський розповів про зміни Луческу 2141
08:07 Футбол Сетьєн звільнений з Барселони 1414
07:56 Футбол Шлях Шахтаря до півфіналу Ліги Європи 3720
06:44 Футбол Севілья - Манчестер Юнайтед 2:1: огляд матчу 2305
06:09 Футбол Цифри. Як Шахтар грав проти італійських команд в Єврокубках 1755
01:49 Футбол Королева Ліги Європи. Севілья зіграє у фіналі Ліги Європи вшосте - це абсолютний рекорд турніру 1967 1

Ювентус не буде продавати Роналду

Сьогодні 12:47 425 0
Ювентус не буде продавати Роналду

Джерело - Чемпіон.

Туринський Ювентус не має наміру продавати 35-річного португальського форварда Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє calcionews24.

Новий головний тренер Ювентуса Андреа Пірло подзвонив футболісту і запевнив його в тому, що він продовжує залишатися важливою частиною команди. Роналду повністю захищений від можливого продажу.

Раніше повідомлялося, що Ювентус може продати Роналду, щоб розвантажити зарплатну відомість клубу.

Минулого сезону Роналду провів за Ювентус 46 матчів у всіх турнірах, де забив 37 м'ячів і віддав 7 результативних передач.

Коментарі ()