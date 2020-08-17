Ювентус не буде продавати Роналду

Джерело - Чемпіон.

Туринський Ювентус не має наміру продавати 35-річного португальського форварда Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє calcionews24.

Новий головний тренер Ювентуса Андреа Пірло подзвонив футболісту і запевнив його в тому, що він продовжує залишатися важливою частиною команди. Роналду повністю захищений від можливого продажу.

Раніше повідомлялося, що Ювентус може продати Роналду, щоб розвантажити зарплатну відомість клубу.

Минулого сезону Роналду провів за Ювентус 46 матчів у всіх турнірах, де забив 37 м'ячів і віддав 7 результативних передач.