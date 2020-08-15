 Президент Інгульця: Йду до вершини - приїзд до Петрового мадридського Реала | Футбол | Champion.com.ua
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Президент Інгульця: Я виконаю всі побажання Лавриненка

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Президент Інгульця: Я виконаю всі побажання Лавриненка
#Поворознюк, #Інгулець

Джерело - sport-kr.com.ua.

Для президента Інгульця Олександра Поворознюка вихід його команди до УПЛ це як народження ще однієї дитини.

Про це заявив сам власник клубу.

“Вихід до УПЛ - це як ніби то у мене народилася ще одна дитина. Емоції переповнюють. Слів немає - одні емоції. Перегорнули ще одну сторінку футбольного клубу Інгулець.

Мої амбіції? Йду до вершини - приїзд до Петрового мадридського Реала.

Щодо підсилення складу команди. Завтра я зустрінуся з головним тренером Сергієм Лавриненком. У нього на олівці є хлопці для підписання. Підсилюватися ми будемо однозначно.

Всі побажання, які будуть зроблені зі сторони Сергія Лавриненка, я їх виконаю. З цим складом у Лігу Європи ми не вийдемо. Нам потрібно хоч точково, але підсилюватися. Але зі своєї сторони хочу сказати, що ці хлопці заробили. А яка позиція тренера буде? Я в його роботу не вмішуюся”, - зазначив Поворознюк.

Нагадаємо, Минай та Інгулець вийшли в УПЛ. Також до першого за силою дивізіону кваліфікувався Рух.

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