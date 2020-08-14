Металургу зараховано технічну поразку за неявку на матч із Рухом

Рішення набуло чинності з моменту прийняття

Джерело - УАФ.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу розглянув справу щодо неявки ФК Металург Запоріжжя на перенесений матч 22-го туру ПФЛ проти ФК Рух.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

За результатом розгляду було прийнято рішення про зарахування ФК Рух технічної перемоги - 3:0, а ФК Металург Запоріжжя - технічної поразки з рахунком 0:3 за неявку на матч без поважної причини.

Адміністрації ПФЛ доручено внести відповідні зміни до турнірної таблиці змагань серед команд клубів першої ліги ПФЛ сезону-2019/2020. Рішення набуває чинності з моменту прийняття.

То ж у Першій лізі найкраща трійка команд фінішувала у наступному порядку: Минай, Рух та Інгулець.

Раніше, три клуби Першої ліги давали Балканам 300 тисяч гривень за перемогу над Інгульцем.