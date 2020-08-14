 Металургу зараховано технічну поразку за неявку на матч із Рухом | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Суркіс назвав бюджет Динамо
Сьогодні 13:51 1636
Сассуоло готовий заплатити 4 млн євро за захисника Шахтаря
Сьогодні 15:10 333
Ліга Європи. Інтер (Мілан, Італія) - Шахтар (Донецьк, Україна): матч-центр
Сьогодні 14:51 254
Ліга Європи. Інтер - Шахтар: онлайн-трансляція
Сьогодні 14:46 1877
Лопес: Ломаченко віддав мені 800 тисяч доларів? Це брехня
Сьогодні 13:33 553
Франков: Старт в 1/4 фіналу Кубка України - ініціатива Шахтаря
Сьогодні 12:25 767
Три клуби Першої ліги давали Балканам 300 тисяч гривень за перемогу над Інгульцем
Сьогодні 11:33 1015
Суркіс: Просто так Циганкова ніхто не відпустить, але пропозиції розгляну
Сьогодні 11:15 675
Лопес зухвало прокоментував угоду з Ломаченком
Сьогодні 08:08 4248
Лейпциг вирвав перемогу в Атлетіко та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:58 1305
Блоги
12 років тому українські шаблістки виграли Олімпіаду в Пекіні
12 років тому українські шаблістки виграли Олімпіаду в Пекіні Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:20 276
Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві. 12 років тому Динамо знищило Спартак
Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві. 12 років тому Динамо знищило Спартак Valeriy Ruchka
Вчора 22:14 4057
Пашалич ефектним ударом виводить Аталанту вперед
Пашалич ефектним ударом виводить Аталанту вперед Андрій Твердохліб
12.08.2020 22:36 982
Відео. Рік тому 13-річний український вундеркінд став чемпіоном Європи
Відео. Рік тому 13-річний український вундеркінд став чемпіоном Європи Андрій Твердохліб
12.08.2020 20:07 5906
Шахтар знищує Базель! Патрік робить рахунок 3:0 нам користь гірників
Шахтар знищує Базель! Патрік робить рахунок 3:0 нам користь гірників Андрій Твердохліб
11.08.2020 23:36 966
Тайсон подвоює перевагу Шахтаря в чвертьфіналі Ліги Європи
Тайсон подвоює перевагу Шахтаря в чвертьфіналі Ліги Європи Андрій Твердохліб
11.08.2020 22:31 1564
ГООООООЛ. Мораес відкриває рахунок уже на 2-й хвилині
ГООООООЛ. Мораес відкриває рахунок уже на 2-й хвилині Андрій Твердохліб
11.08.2020 22:07 1770
8 років тому Чебан впевнено завоював перше золото України з веслування на каное-одиночці
8 років тому Чебан впевнено завоював перше золото України з веслування на каное-одиночці Valeriy Ruchka
11.08.2020 18:58 368
41 рік тому в небі над Україною розбився Пахтакор
41 рік тому в небі над Україною розбився Пахтакор Valeriy Ruchka
11.08.2020 16:17 7456 1
Відео дня. Олександр Усик 8 років тому став олімпійським чемпіоном
Відео дня. Олександр Усик 8 років тому став олімпійським чемпіоном Андрій Твердохліб
11.08.2020 14:45 415
Як заробити 35 тисяч євро в плаванні: Дар'я Зевіна розповіла про свої гонорари
Як заробити 35 тисяч євро в плаванні: Дар'я Зевіна розповіла про свої гонорари Андрій Твердохліб
11.08.2020 14:37 1216 1
Супергол у аматорському футболі. Бісіклета на Кубку Полтавської області
Супергол у аматорському футболі. Бісіклета на Кубку Полтавської області Valeriy Ruchka
11.08.2020 12:22 789
Несправедливо забуті - українці віцечемпіони Європи 2000. Як склалася доля євротріумфаторів?
Несправедливо забуті - українці віцечемпіони Європи 2000. Як склалася доля євротріумфаторів? Valeriy Ruchka
11.08.2020 11:25 1188
Шахтар - Базель: як команди грали між собою востаннє
Шахтар - Базель: як команди грали між собою востаннє Valeriy Ruchka
11.08.2020 10:30 401
25 років тому Інесса Кравець встановила рекорд, що тримається і досі
25 років тому Інесса Кравець встановила рекорд, що тримається і досі Valeriy Ruchka
10.08.2020 19:02 1158
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:25 Хокей Ягр: Якщо не буде розумного плану, то спорт загине 73
15:10 Футбол Сассуоло готовий заплатити 4 млн євро за захисника Шахтаря 333
14:56 Футбол Металург - Чорноморець 1:4. Огляд матчу 301
14:51 Футбол Ліга Європи. Інтер (Мілан, Італія) - Шахтар (Донецьк, Україна): матч-центр 254
14:46 Футбол Ліга Європи. Інтер - Шахтар: онлайн-трансляція 1877
14:41 Футбол Інтер - Шахтар: де дивитися півфінал Ліги Європи 2952
14:40 Футбол Суркіс назвав головного спонсора Динамо 1052
14:25 Футбол Луческу: Миколенко спокійно може грати у Серії А 540
14:09 Футбол Металургу зараховано технічну поразку за неявку на матч із Рухом 393
13:51 Футбол Суркіс назвав бюджет Динамо 1636
13:33 Бокс Лопес: Ломаченко віддав мені 800 тисяч доларів? Це брехня 553
13:29 Пряма трансляція Інтер - Шахтар: онлайн-трансляція півфіналу Ліги Європи. LIVE 242
13:15 Футбол Суркіс пояснив, чому він запросив Луческу у Динамо 1237
12:57 Футбол Арсенал оголосив про підписання Вілліана 700
12:41 Футбол Балкани - Інгулець 1:1. Огляд матчу 640
12:25 Футбол Франков: Старт в 1/4 фіналу Кубка України - ініціатива Шахтаря 767
12:09 Бокс DAZN покаже бій Вайт - Повєткін 927
11:51 Футбол Суркіс: Коломойському футбол вже не цікавий 906
11:33 Футбол Три клуби Першої ліги давали Балканам 300 тисяч гривень за перемогу над Інгульцем 1015
11:20 Блог 12 років тому українські шаблістки виграли Олімпіаду в Пекіні 278
11:15 Футбол Суркіс: Просто так Циганкова ніхто не відпустить, але пропозиції розгляну 675
10:57 Футбол Дибала готовий продовжити контракт з Ювентусом 961
10:41 Хокей Став відомий розклад матчів Відкритого кубка Донбасу-2020 1376
10:25 Баскетбол Визначився склад учасників Кубка Європи ФІБА 1049
10:10 Бокс Хейні повернеться на ринг 3 жовтня 1357

Металургу зараховано технічну поразку за неявку на матч із Рухом

Сьогодні 14:09 393 0
Рішення набуло чинності з моменту прийняття
Металургу зараховано технічну поразку за неявку на матч із Рухом
#Металург, #Рух

Джерело - УАФ.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу розглянув справу щодо неявки ФК Металург Запоріжжя на перенесений матч 22-го туру ПФЛ проти ФК Рух.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

За результатом розгляду було прийнято рішення про зарахування ФК Рух технічної перемоги - 3:0, а ФК Металург Запоріжжя - технічної поразки з рахунком 0:3 за неявку на матч без поважної причини.

Адміністрації ПФЛ доручено внести відповідні зміни до турнірної таблиці змагань серед команд клубів першої ліги ПФЛ сезону-2019/2020. Рішення набуває чинності з моменту прийняття.

То ж у Першій лізі найкраща трійка команд фінішувала у наступному порядку: Минай, Рух та Інгулець.

Раніше, три клуби Першої ліги давали Балканам 300 тисяч гривень за перемогу над Інгульцем.

Коментарі ()